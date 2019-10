23 .Regionalkonferenz in München : Ab jetzt lenkt bei den Sozialdemokraten die Basis

München Auf der 23. Regionalkonferenz ging die Suche der SPD nach einem Führungsduo weiter. Wie beim Auftakt in Saarbrücken gab es eine Überraschung.

Da braut sich ordentlich was zusammen im Münchner Löwenbräu-Keller. Der Saal ist prall gefüllt. Leidenschaft, Groko-Frust und Aufbruch mischen sich. Einer der Genossen ist Peter Kaltenhauser, der sich für seine gebeutelte SPD sogar um 4.15 Uhr aus dem Bett quälte. Kaltenhauser, Ortsvorsteher im Landkreis Passau, ist mit 39 anderen Genossen aus Niederbayern angereist, hat sich fürs Wir-Gefühl auf eine Bus-Fahrt mit Umwegen begeben. Station für Station, damit niemand auf der Strecke bleibt. Im Grunde auch die Kernidee hinter der zäh-mühseligen SPD-Kandidatentour, die an diesem Wochenende in München zu Ende ging – und aus der noch immer kein klares Favoritenteam hervorgehen wollte. Immerhin Kaltenhauser weiß, was und wen er will: Nina Scheer und Karl Lauterbach. Die bayerischen Jusos: teils unentschlossen. Susanne Riedl bekennt, dass sie entgegen der Juso-Linie Olaf Scholz favorisiert. Lukas Butterworth ist für Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken. Der junge Mann rechnet fest mit einer Stichwahl zwischen „Eskabo“, wie sie das Duo kreativ abkürzen, und dem jungen Team Christina Kampmann/Michael Roth. 22 Regionalkonferenzen später ist das rote Spitzen-Tableau noch üppig. Auch nach fünf Wochen geballter Basisdemokratie, die am 4. September in Saarbrücken ihren Anfang nahm. Jetzt geht es in die Abstimmung. Als erste Partei in Deutschland lässt die SPD ihre Mitglieder vom 14. bis zum 25. Oktober online und per Briefwahl über ihr künftiges Vorsitzduo votieren. Zur Wahl stehen auch Ralf Stegner und Gesine Schwan, die wie üblich mit Chuzpe einheizen. Etwas ernster die Teams Boris Pistorius/Petra Köpping und Olaf Scholz/Klara Geywitz, Duo fünf und sechs.