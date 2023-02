Münchner Sicherheitskonferenz : Eine Welt in Unordnung

Die USA und China ringen um die Vorherrschaft auf der Welt. Es ist auch ein Wettlauf der Systeme. Europa sucht vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges nach Schutz und Zusammenhalt. Die Münchner Sicherheitskonferenz diskutiert auch über eine Welt sich auflösender Ordnung

3000 Zeichen

Die Welt ist kompliziert. Sie ist global vernetzt. Sie ist so verwundbar wie lange nicht mehr. Vor allem: Ihre Ordnung ist in Gefahr. Der Krieg Russlands gegen die Ukraine, von Kreml-Herrscher Wladimir Putin ohne jeden äußeren Grund vom Zaun gebrochen, hat einen politischen, diplomatischen und wirtschaftlichen Domino-Effekt ausgelöst, von dem nicht klar ist, wie die Steine am Ende fallen werden. Ob die Ukraine am Ende des Krieges in ihren heutigen Grenzen besteht? Offen. Ob Putin diesen Krieg tatsächlich gewinnen wird? Offen. Der Kriegstreiber wird ihn nicht beenden, wenn ihn keiner stoppt. Und stoppen kann ihn am Ende nur das angegriffene Land selbst – mit massiver militärischer Unterstützung des Westens. Russland selbst hat aktuell erkennbar nicht die Kraft, sich von Putin zu befreien.

Die Weltmacht China verfolgt mit größtem Interesse, wie Russland sich in diesem Krieg verrannt hat, wie der Westen agiert und was dieser Krieg für seine eigenen Ambitionen etwa mit Blick auf Taiwan bedeuten könnte. China verhält sich zum russischen Angriffskrieg bislang scheinbar neutral. Doch Machthaber Xi Jinping wird sich Russlands wirtschaftlichen Verfall, der kommen wird, je länger Krieg und Sanktionen dauern, mit stiller Genugtuung ansehen. Russlands Schwäche bedeutet eine noch stärkere Stellung Chinas auf der Weltbühne. China will dafür jetzt noch eine Initiative für Friedensverhandlungen zur Ukraine starten.

Europa versucht derweil weiter, sich zumindest im eigenen Hof, auf dem europäischen Kontinent, von der Schutzmacht USA zu emanzipieren – und schafft es wieder nicht. Europa ist selbst nach dem Weckruf der Trump-Jahre immer noch zu schwach und zu unentschlossen, um ohne die Nato-Führungsnation USA selbst Zuhause zu bestehen. Der Versuch einer Panzer-Allianz zur Unterstützung der Ukraine ist bislang eine Blamage. Die Ukraine bräuchte, um von Russland besetztes Terrain zurückzuerobern, 300 Kampfpanzer – und mehr. Europa schafft es bislang nicht einmal 40 „Leopard“, an die Ukraine zu liefern. Auch in Washington werden sie über so viel europäische (Un-)Entschlossenheit den Kopf schütteln. Und Deutschland muss am hochgesteckten Ziel, zumindest eine europäische Führungsmacht sein zu wollen, noch an der Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit arbeiten.

Die transatlantische Allianz war gerade für die Europäer immer wichtig. Doch je mehr sich neue Blöcke bilden, je mehr autoritäre Staaten wie China und Russland ihren Systemwettkampf gegen die freien und demokratischen Staaten des Westens entwickeln, umso mehr braucht Europa in seiner aktuellen Verfassung die Vereinigten Staaten. Daran kommt aktuell kein europäischer Staats- oder Regierungschefs selbst in einer Sonntagsrede vorbei.

Die Vereinten Nationen könnten in einer Welt mit auflösender Friedensordnung eine Ordnungskraft sein. Doch die UN sind ein zahnloser Tiger, der sich, wenn es darauf ankommt, im Sicherheitsrat regelmäßig selbst blockiert. Ende dieser Woche werden die Vereinten Nationen wieder in einer Generalversammlung über den russischen Angriffskrieg in der Ukraine sprechen – und versuchen, diese Aggression, mit einer größtmöglichen Mehrheit zu verurteilen. 140 Staaten oder mehr wären viel. Doch die Welt ist in Unordnung. Europa muss aufpassen. Auf sich selbst!

