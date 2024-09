SPD Münchner OB: Über Pistorius als Kanzlerkandidat nachdenken

An Pistorius lobte Reiter dessen „deutliche, verständliche Sprache“. „Er entscheidet, er erklärt, er hat klare Botschaften, er redet mit der Truppe. Er sagt, was er denkt, und er kämpft. Das macht ihn authentisch. Bei ihm weiß man, was er will“, erläuterte er. Solche Qualitäten suchten die Menschen in einem Kanzler.