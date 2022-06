Präsident der Netzagentur, Klaus Müller : „Schockwellen werden durch das Land gehen“ - Sperrfrist Donnerstagfrüh!!

Wenn Putin Deutschland das Gas abdreht, kommt es auf die Bundesnetzagentur an. Die Behörde, die in einem schmucklosen Hochhaus an der Bonner Museumsmeile sitzt, hat ihr Lagezentrum eingerichtet: Ein eigener Brunnen für die Wasserversorgung, Satelliten-Telefone, Generatoren und 5000 Liter Diesel sollen die Krisenmanager arbeitsfähig halten, auch wenn die allgemeine Versorgung zusammenbricht. Im Keller befinden sich Duschen und Feldbetten, auch ein kleiner Essensvorrat ist angelegt, vor allem Reis- und Nudelgerichte. Herzstück ist ein fensterloser Raum mit zwei Bildschirmen an jedem Arbeitsplatz. Blaue Schallschutzwände sollen den Gesprächslärm schlucken. Hier verteilen im Notfall 65 Mitarbeiter im Schicht-Betrieb das wenige Gas, das in Deutschland dann noch fließt. Wir sprachen mit Klaus Müller, dem Präsidenten der Netzagentur, über den Ernst der Lage.

Der russische Konzern Gazprom liefert seit ein paar Tagen weniger Gas nach Deutschland. Sind Sie besorgt?

Info Der Herr der Gasnetze Die Behörde Die Bundesnetzagentur fördert den Wettbewerb in den Märkten für Energie, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen und sichert so die Leistungsfähigkeit der Infrastruktur-Netze. Sie hat 2900 Mitarbeiter und sitzt in Bonn. Der Präsident Klaus Müller (geboren 1971 in Wuppertal) ist seit März Präsident der Bundesnetzagentur. Er hat in Kiel Volkswirtschaft studiert, ist Mitglied der Grünen, war von 1998 bis 2000 Abgeordneter des Bundestags, von 2000 bis 2005 Umweltminister in Schleswig-Holstein, seit 2006 bei der Verbraucherzentrale NRW und bei ihrem Bundesverband vzbv. Er hat zwei Töchter.

Müller Wir sind sehr wachsam. Dass Gazprom seine Lieferungen durch Nord Stream 1 nun auf etwa 40 Prozent senkt, ist ein Warnsignal und technisch nicht zu begründen. Russland schürt damit leider Verunsicherung und treibt die Gaspreise hoch.

Fürchten Sie, dass Russland nun beim befürchteten Gas-Lieferstopp ernst macht?

Müller Es lag bislang in der russischen Logik, Deutschland weiter Gas verkaufen zu wollen. Aber wir können nichts ausschließen.

Was bedeutet es, wenn Gazprom nun über Wochen nur 40 Prozent des Gases durch Nord Stream 1 liefert?

Müller Das würde unsere Situation erheblich verschlechtern. Über den Sommer könnten wir das vielleicht aushalten, denn die Heizsaison ist ja vorbei. Allerdings müssen wir jetzt zwingend die Speicher füllen, um den Winter zu überstehen – auch mit russischem Gas.

Wie voll sind denn die Lager?

Müller Die Speicher in Deutschland sind zu 55 Prozent gefüllt. Doch das reicht natürlich nicht. Bis November müssen es 90 Prozent plus x werden.

Würden denn das reichen, um über den Winter zu kommen?

Müller Nein. Bei einem durchschnittlichen Winter reichen die Speicher für vielleicht 2,5 Monate, die Heizsaison ist aber deutlich länger. Darum ist es so wichtig, dass die beiden schwimmenden Flüssiggas-Terminals (Floating Storage and Regasification Unit, FSRU) in Wilhelmshaven und Brunsbüttel vor Anker gehen. Ich rechne damit, dass sie im nächsten Winter verfügbar sind. Über sie können jährlich jeweils etwa 50 Terrawattstunden Gas importiert werden, das sind jeweils etwa fünf Prozent des Gasverbrauchs in Deutschland.

Schaffen wir damit den Winter?

Müller Nein, daher hat die Bundesregierung zwei weitere FSRU geordert. Noch offen ist, wo sie hinkommen. Derzeit wird geprüft, nicht nur die Nordsee, sondern auch die Ostsee einzubeziehen. Denn wir brauchen auch genug Leitungskapazitäten im Hinterland, um ausreichend Gas von der Küste nach Süddeutschland bringen zu können.

Ein Flüssiggas-Terminal könnte vor Lubmin in Mecklenburg-Vorpommern vor Anker gehen, wo auch die Nord Stream-Röhren ankommen?

Müller Ein schwimmender Terminal vor Lubmin wird geprüft, hierzu laufen derzeit klärende Gespräche. Die Hinterland-Anbindung an das Pipeline-System wäre wegen Nord Stream jedenfalls da. Es müssen aber noch nautischen Bedingungen geklärt werden. Die Ostsee ist ja nicht so tief wie der Hafen in Wilhelmshaven. Und das Gas muss vom Schiff an Land kommen – mit neuen Rohren oder mit den vorhandenen.

Der größte deutsche Speicher liegt in Rehden, er gehört Gazproms deutscher Tochter. Hier beträgt der Füllstand magere acht Prozent. Wird die Füllung bis Winter gelingen?

Müller Rechnerisch ist das noch zu schaffen. Die Bundesnetzagentur hat die Treuhänderschaft für Gazprom Germania übernommen, nun treiben wir die Füllung in Rehden voran. Dieser Poren-Speicher muss so schnell befüllt werden, wie es technisch möglich ist.

Woher kommt das Gas?

Müller Die Unternehmen kaufen, was sie bekommen – Gas aus Russland über Nord Stream 1, Gas aus Norwegen, aus den Niederlanden, Flüssiggas und auch Fracking-Gas aus den USA. Das ist klimapolitisch nicht gut, aber notwendig, um für den Winter gewappnet zu sein.

Nun stützt der Bund Gazprom Germania mit Milliarden-Beträgen. Warum ist das wichtig?

Müller Durch die russischen Sanktionen ist Gazprom Germania in eine finanzielle Schieflage geraten. Um zu verhindern, dass in der Folge auch Stadtwerke mitgerissen werden, greift der Staat ein. Denn zu Gazprom Germania gehört auch die Wingas, die viele Stadtwerke und Industriebetriebe beliefert.

Die Bundesregierung hat bereits im März die Frühwarnstufe des Notfallplans Gas ausgerufen. Bestürmen Unternehmen Sie weiter?

Müller Die Briefe werden weniger, und vor allem ändert sich die Tonlage. Zunächst hatte jedes Unternehmen erklärt, warum es systemrelevant ist und zwingend Gas benötigt. Jetzt erörtern Unternehmen gemeinsam mit uns, wo sie im Notfall Gas einsparen und welche Betriebsteile sie herunterfahren können, um andere zu sichern.

Das heißt, ein Chemiekonzern bietet an, das Werk in Dormagen herunterzufahren, um ein Werk in Leverkusen laufen lassen zu können?

Müller Kein Kommentar. Wir haben Vertraulichkeit vereinbart.

Spielt die Liste der systemrelevanten Betriebe aus der Corona-Zeit eine Rolle?

Müller Nein. Die Liste ist viel zu lang und hilft uns nicht, wir müssen im Fall schnell große Verbraucher abschalten können.

Wie viel Zeit hat Bundesnetzagentur, um im Ernstfall reagieren zu können?

Müller Es dauert vielleicht 24 Stunden, bis wir das Zudrehen des Gashahns durch Russland in Deutschland bemerken. Unsere Reaktionszeit ist dann nicht besonders lang.

Wenn das Bundeskabinett die dritte Stufe, die Notfallstufe, ausrufen würde - was passiert dann?

Müller Es gibt keine abstrakte Abschalt-Reihenfolge. Wenn wir Gas rationieren müssen, versuchen wir, die volks- und betriebswirtschaftlichen Schäden sowie die sozialen Folgen zu minimieren.

Wie gehen Sie also vor?

Müller Wir haben drei Gruppen von Gaskunden: In der ersten sind 2500 Industrieunternehmen, die eine Anschlussleistung von mehr als zehn Megawatt Gas pro Stunden haben. Das sind unter anderem die großen Chemie-, Stahl-, Glas-, Zement und Aluminium-Hersteller. Sie verbrauchen 60 Prozent des industriell genutzten Gases. Hier können wir schnell und zielgerichtet Gas einsparen, indem wir eine punktuelle Abschaltverfügung erlassen. Unsere Abfrage bei Firmen hat uns eine erste Datengrundlage für die Sicherheitsplattform Gas geliefert.

Was ist mit kleineren Unternehmen?

Müller Hier können wir ratierliche Einsparungen verfügen – wir können sie etwa anweisen, den Gasverbrauch um zehn oder 20 Prozent zu senken. Das gilt auch für Freizeiteinrichtungen wie Schwimm- und Spaßbäder, bei denen es natürlich naheliegt, Reduzierungen zu verfügen, bevor wir an anderer Stelle größere Schäden anrichten. Als drittes gibt es geschützte Kunden wie private Haushalte, Altenheime, Krankenhäuser, Polizei, Feuerwehr, Schulen, Kitas und Gefängnisse. Sie sollen möglichst weiter versorgt werden.

Sie können nicht selbst das Gas abdrehen?

Müller Nein, die Gashähne sind bei den Versorgern oder Firmen. Aber wir leben in einem Rechtsstaat. Ich gehe davon aus, dass die Unternehmen eine Verfügung sofort umsetzen, zumal wir das auch anhand der Gasflüsse sehen können. Notfalls setzen die Länder mit Polizeikräften die Abschaltung durch.

Der Schutz der Tiere bei der Gasverteilung ist aber ein Marketing-Gag, oder?

Müller Nein, der Tierschutz ist grundgesetzlich verankert. Deshalb sollen auch Bauernhöfe und Tierheime möglichst weiter Gas erhalten.

Ist es ausgeschlossen, dass Privatkunden frieren?

Müller Wir tun alles, um kalte Wohnungen zu verhindern und private Verbraucher stehen überhaupt nicht im Fokus unserer Vorbereitungen. Doch versprechen kann ich ehrlicherweise bei einem langen harten Winter und knappem Gas nichts.

Warum kann man die Haushalte nicht etwas frieren lassen, um die Industrieversorgung zu sichern, wie es Eon-Aufsichtsrats-Chef Kley vorgeschlagen hat?

Müller Erstens sind private Haushalte per Gesetz geschützte Kunden. Zweitens wären die technischen Probleme groß: Die meisten privaten Thermen sind mit einem Sicherheitsventil ausgestattet. Sinkt der Druck, schalten diese sich automatisch ab. Fachkräfte müssten später Millionen Haushalte besuchen und individuell die Thermen starten. Nach Herrn Kley hat auch keiner mehr davon gesprochen.

Es gibt eine europäische SoS-Verordnung, wonach wir anderen EU-Ländern bei einer Gas-Notlage helfen. Wer bekommt im Notfall Gas - die Nachbarn oder die deutsche Industrie?

Müller Das ist klar geregelt: Wenn ein Nachbarland die Notfallstufe ausruft, helfen wir bei der Versorgung seiner Privatverbraucher - auch wenn das zulasten unserer Industrie geht. Haushalte haben grenzübergreifend Vorrang vor Industriekunden. Auch andere Länder würden deutsche Verbraucher zu Lasten ihrer Industrie versorgen. Der Fall ist durchaus realistisch, Deutschland ist überdurchschnittlich abhängig von russischem Gas.

Was können wir tun, um uns für den Winter vorzubereiten?

Müller Es gilt das alte Sprichwort: Spare in der Zeit, dann hast du in der Not. Gas, das Firmen und Haushalte jetzt einsparen, würde uns helfen, über den Winter zu kommen.

Aus der Corona-Krise sind wir außergewöhnliche Maßnahmen gewohnt. Was könnte der Staat tun, um den Spar-Druck auf Haushalte und Unternehmen zu erhöhen?

Müller Wir möchten Mechanismen etablieren, um Unternehmen, die freiwillig Gaskontingente abtreten, mit einer Prämie zu belohnen. Es ist immer besser, wenn Anpassungen über Preise geschehen als über dirigistische Vorgaben. Und im Mietrecht gibt es Vorgaben, wonach der Vermieter die Heizungsanlage während der Heizperiode so einstellen muss, dass eine Mindesttemperatur zwischen 20 und 22 Grad Celsius erreicht wird. Der Staat könnte die Heiz-Vorgaben für Vermieter zeitweise senken. Darüber diskutieren wir mit der Politik.

Sind Sie mit Robert Habeck als Krisenmanager zufrieden?

Müller Absolut, wir kommunizieren regelmäßig. Er beschönigt nichts und geht, etwa bei der Gasbeschaffung in Katar, auch unpopuläre Wege.

Wie geht es weiter bei den Preisen?

Müller Die Gaspreise dürften weiter kräftig steigen. Schon jetzt haben sie sich für private Haushalte gegenüber der Vorkriegs-Zeit vervielfacht. Für Mieter kann es eine böse Überraschung geben, werden hohe Nachzahlungen fällig werden. Das können schnell mehr als tausend Euro sein, da werden Schockwellen durch das Land gehen. Banken werden ihre Geschäfte mit Ratenkrediten hochfahren, angeschlagenen Firmen droht die Insolvenz.

Ein bisschen hört sich das nach Wiederkehr der Finanzkrise an.

