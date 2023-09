Ministerpräsidentenkonferenz in Brüssel Auch starke Regionen sollen mehr EU-Geld bekommen

Eine staatliche Subventionierung von Strompreisen muss nach EU-Beihilferecht von Brüssel genehmigt werden. Die Signale aus den Gesprächen mit der Kommission ließen erkennen, dass sich die Verantwortlichen damit schwer tun und eine Wettbewerbsverzerrung genau durch dieses Vorgehen befürchten, mit dem die deutschen Politiker mehr Wettbewerbsfähigkeit erreichen wollen. Der MPK-Ko-Vorsitzende Hendrik Wüst aus NRW forderte die Regierungskoalition in Deutschland auf, sich auf einen Industriestrompreis zu verständigen. Auf die Vorhaltung einer in der „Brüsseler Erklärung“ fehlenden Gegenfinanzierung entgegnete Wüst, „Teurer als all das, was gerade diskutiert wird, wär nur, nichts zu tun.“