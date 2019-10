Nach Landtagswahl in Thüringen : Mohring schließt Zusammenarbeit mit Linkspartei nicht aus

CDU-Spitzenkandidat Mike Mohring (l) und Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow. Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa.

Berlin Thüringens CDU-Chef Mike Mohring hat nach den unklaren Mehrheitsverhältnissen bei der Landtagswahl vom Sonntag eine Zusammenarbeit mit der Linkspartei ausdrücklich nicht ausgeschlossen.

„Die CDU in Thüringen ist bereit für Verantwortung, wie auch immer die aussehen kann und sollte“, sagte Mohring vor Gremiensitzungen seiner Partei in Berlin. „Deswegen muss man bereit sein, nach diesem Wahlergebnis auch Gespräche zu führen. Ohne was auszuschließen, aber in Ruhe und Besonnenheit.“

Die Frage nach einem möglichen Modell könne er noch nicht beantworten, sagte Mohring. „Da brauchen wir alle Zeit zum Überlegen.“ Die Wahl bedeute „einen deutlichen Einschnitt im politischen System in Deutschland. Und da muss man jetzt klug sein und nicht einfach sich in die Büsche schlagen.“ Die abgewählte Regierung von Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) dürfe nicht einfach geschäftsführend weitermachen. „Sondern es braucht stabile Verhältnisse. Und wir werden dafür auch unseren Beitrag leisten.“

Mohring gab der Bundes-CDU und der großen Koalition eine erhebliche Mitschuld an den massiven Verlusten seiner Partei. „Die Bürger haben doch gestern deutlich gesagt, dass sie, so wie das läuft im politischen Deutschland, nicht einverstanden sind.“

Die CDU dürfe nicht zulassen, dass die Spaltung des Landes über Thüringen hinaus gehe. Nötig seien nun Verantwortung, Mut zur Entscheidung, Klarheit in den Positionen, Diskursfähigkeit. „Und mich ärgert das, dass wir unsere gute Arbeit, die wir gemacht haben, nicht umsetzen können in Zustimmung, weil Berlin alles überlagert hat.“

Auf die Frage, welche Konsequenzen CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer ziehen sollte, antwortete er: „Das heißt zunächst erstmal nichts für jemand persönlich.“ Es dürfe aber nicht weitergemacht werden mit erneuter Selbstbeschäftigung etwa in der Debatte über die Fortsetzung der Koalition oder deren Halbzeitbilanz.

Eine Koalition mit den Linken hatte die CDU in ihrer einstigen Hochburg bisher ausgeschlossen. Laut einem Bundesparteitagsbeschluss lehnt sie auch „ähnliche Formen der Zusammenarbeit“ ab. Aber jenseits der AfD ist eine Regierungsbildung nur möglich, wenn Union oder FDP mit den Linken kooperieren - also entweder doch eine Koalition eingehen oder aber eine Minderheitsregierung dulden. Eine Zusammenarbeit mit der AfD, die zur zweitstärksten Kraft in Thüringen aufstieg, schließen alle anderen Parteien aus.

Ministerpräsident Ramelow sagte am Sonntagabend im ZDF, alle Demokraten müssten in der Lage sein, miteinander zu sprechen. „Lasst uns doch auch mal ausloten, was es an gemeinsamer Kraft im Parlament gibt.“ Dies sei noch jenseits der Frage, wer mit wem offiziell in Regierungsgespräche eintrete.

In Thüringen habe man es immer wieder geschafft, „über scheinbare parteipolitische Gräben hinweg“ in entscheidenden Fragen an einem Strang zu ziehen, etwa nach Bekanntwerden der NSU-Terrorserie. Ramelow betonte, er habe natürlich die Absicht, sich „sehr schnell im Parlament zur Wahl zu stellen“ .

Die Linke war bei der Wahl am Sonntag erstmals in einem Bundesland stärkste Kraft geworden. Die bisherige rot-rot-grüne Koalition verlor aber ihre Mehrheit, weil SPD und Grüne schwach abschnitten. Die CDU, die seit 1990 stets vorn gelegen hatte, stürzte auf das schlechteste Ergebnis der Landesgeschichte. Sie kam hinter der AfD auf Platz drei, die ihr Resultat mehr als verdoppelte. Die FDP musste lange zittern - und kann sich nun freuen: Mit 5,0005 Prozent übersprang sie die Fünf-Prozent-Hürde um gerade mal fünf Stimmen, wie es von der Landeswahlleitung unter Berufung auf das vorläufige Ergebnis hieß.

Nach dem vorläufigen Ergebnis verbesserte sich die Linke auf 31,0 Prozent (2014: 28,2) und kam auf das beste Ergebnis bei einer Landtagswahl überhaupt. Die CDU von Spitzenkandidat Mike Mohring sackte auf 21,8 Prozent (2014: 33,5 Prozent) - ein Minus von knapp 12 Prozentpunkten.

Die AfD, die in Thüringen vom Wortführer des rechtsnationalen Flügels, Björn Höcke, geprägt wird , sprang von 10,6 auf 23,4 Prozent. Die SPD rutschte weiter ab: auf den neuen Tiefstand von 8,2 Prozent (12,4). Die Grünen lagen bei 5,2 Prozent (5,7). Die FDP kam auf 5,0 Prozent (2,5 Prozent) und zog damit wieder in einen ostdeutschen Landtag ein.

SPD-Landeschef Wolfgang Tiefensee brachte eine Minderheitsregierung ins Gespräch. Gegebenenfalls könnte eine rot-rot-grüne Regierung mit wechselnden Mehrheiten bei Entscheidungen, die nicht grundsätzlicher Art seien, agieren, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Alle Parteien auf demokratischem Grund müssten gesprächsfähig sein. „Komplizierte, auch längere Gespräche stehen an“, betonte er.

Auch SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil forderte Union und FDP auf, Gespräche mit der Linken zu führen. Er erwarte, „dass sich alle an einen Tisch setzen und gucken, wie sie eine stabile Regierung für Thüringen hinbekommen“, sagte er im ARD-„Morgenmagazin“. Man müsse Ideologie „wegwerfen“ und sich „im Sinne der Menschen und des Landes an einen Tisch setzen“, das erwarte er von allen Parteien und konkret von Union und FDP.

Die FDP in Thüringen liebäugelt mit einer Minderheitsregierung. Diese „wäre eine Herausforderung für die Demokratie, aber die Wähler würden dann auch wieder sehen, dass Demokratie tatsächlich im Parlament stattfindet“, sagte FDP-Spitzenkandidat Thomas Kemmerich.

Zahlen zur Wahl:

- Wahlberechtigte: 1,73 Millionen Thüringer

- Erstwähler: 75.000

- Stärkste Wählergruppe: Über-60-Jährige (716.000)

- Stimmen: zwei - eine für den Direktkandidaten des Wahlkreises, eine für die Wahl der Landesliste einer Partei

- Wahlkreise: 44

- Parteien mit eigener Liste: 18

