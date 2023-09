Katholische Kirche Missbrauchsvorwürfe: Debatte um Hengsbach-Denkmal in Essen

Die Bistümer Essen und Paderborn hatten am Dienstag mitgeteilt, dass sie „gravierende“ Missbrauchsvorwürfe gegen den Essener Bistumsgründer Hengsbach untersuchten. Er soll unter anderem in seiner Zeit als Weihbischof in Paderborn eine damals 16-Jährige missbraucht haben. Außerdem wird er eines weiteren Übergriffs auf eine Frau 1967 in Essen beschuldigt. Die Untersuchungen laufen.