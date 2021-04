Aufarbeitung : Missbrauchsbeauftragter: Bald auch Regelung mit Protestanten

Berlin Es ist jetzt ein Jahr her, seit sich die katholischen Bistümer zur Gründung von Aufarbeitungs-Kommissionen für sexuellen Missbrauch verpflichteten. Der Beauftragte der Bundesregierung kündigt neue Initiativen an.

Was die Kommissionen in seinen Augen auszeichne, sei ihre Unabhängigkeit in Kombination mit der Beteiligung der Kirche. „Denn es ist natürlich gut, dass die Kirche den Aufarbeitungsprozess nicht bestimmen kann, aber hier weiterhin in der Verantwortung ist.“ Das sei auch der große Vorteil gegenüber einer rein staatlichen Aufarbeitung von außen. „Ich bin der Meinung, dass uns da schon ein Meisterstück gelungen ist, das bisher in der Öffentlichkeit leider durch die Kölner Wirren überdeckt wurde.“