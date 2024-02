Minus 90 Prozent bis 2040 Die EU setzt sich ein neues Klimaziel

EU-Klimakommissar Wopke Hoekstra nimmt Anleihen an die ersten Worte eines Menschen auf dem Mond, als er am Dienstagnachmittag die Zahl enthüllt, auf die Politik und Wirtschaft seit Wochen warten: 90. Die Europäische Union soll bis zum Jahr 2040 den Ausstoß des klimaschädlichen Treibhausgases um 90 Prozent gegenüber den Werten von 1990 verringern, damit das Ziel eines klimaneutralen Europas bis 2050 realistisch bleibt. Das sei ein „Riesenschritt“, den die EU an diesem Dienstag Anfang Februar 2024 unternehme, lautet die Einschätzung des Niederländers. Doch Nasa-Astronaut Neil Armstrong landete unmittelbar nach der Ankündigung des „großen Schrittes für die Menschheit“ bereits im Ziel. Hoekstras Schritt bleibt dagegen vorerst in der Luft hängen. Denn nichts ist beschlossen, die EU-Kommission hat nur einen „Dialog eröffnet“. Die Details will sie ihrer Nachfolgerin nach den Europawahlen am 9. Juni überlassen.