Konferenz in Bayern : Ministerpräsidenten uneinig über Föderalismus-Reform

Elmau/Grainau Zwischen den 16 Bundesländern gibt es deutliche Differenzen über eine mögliche Reform des Föderalismus.

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidenten Malu Dreyer (SPD) entgegnete, sie stehe zum Föderalismus - aber nicht zu einem „Wettbewerbsföderalismus nach Stärken und Schwächen und Ausstattung“. Der Vorteil des Föderalismus bestehe auch darin, „dass wir in unserer Unterschiedlichkeit gemeinsame Wege gehen“. Der niedersächsische SPD-Regierungschef Stephan Weil sagte: „Die Bundesrepublik ist in den vergangenen Jahrzehnten gut damit gefahren, dass starke und schwache Länder zusammengehalten haben. Das wird auch so bleiben. Punkt.“

In der Bildungspolitik stemmen sich Söder und andere vehement gegen befürchtete Einmischungen in die eigenen Bildungskompetenzen - weshalb Söder den Ausstieg aus dem Nationalen Bildungsrat erwägt. „Es wird ein bürokratisches Monstrum, das am Ende aus Berlin in die kleinen Schulstuben hineinregiert und in die Klassenzimmer.“ Der Bildungsrat sei zwar im Koalitionsvertrag vereinbart worden, aber er sehe „wenig Chancen auf eine gute Umsetzung in der Realität“.