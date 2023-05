Ministerpräsidenten treffen Kanzler Da bleibt was hängen

Wohl noch nie, auch nicht inmitten der Corona-Pandemie, als sich das „Team Vorsicht“ und das „Team Lockerung“ ihre Scharmützel lieferten, ist die Stimmung zwischen Bund und Ländern so vergiftet gewesen wie diesmal. Und wohl selten waren sich vor allem die Länder so einig. Es wurden Zahlen über geleistete oder vermeintlich nicht weitergeleitete Milliardenbeträge lanciert, über eine Vielzahl von Papieren auch medial Verbündete gesucht; oder aber es wurden neue Vorschläge zu Grenzkontrollen, Rücknahmeabkommen, Asylverfahren an Außengrenzen und beschleunigten Abschiebungen gemacht, die aber alle am Kern des Problems vorbeigegangen sind: Über eine Million Menschen sind aus der Ukraine wegen des Krieges gekommen, die nicht durchs Asylverfahren müssen, dazu allein in den ersten vier Monaten dieses Jahres mehr als 100.000 Asylsuchende, ein Anstieg von 78 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.