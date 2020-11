Corona-Beschlüsse : Hans: „Weniger Kontakte, mehr Masken“

Saarbrücken Der saarländische Ministerpräsident befürwortet strengere Kontaktbeschränkungen wegen der Corona-Pandemie. Doch nicht allen Vorschlägen zur Veschärfung der Regelungen hat er zugestimmt.

Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) hat an jeden Einzelnen appelliert, die persönlichen Kontakte während der Corona-Pandemie zu überprüfen. Bundesweit sei die Sieben-Tage-Inzidenz mit über 150 Neuinfektionen noch immer zu hoch, sagte er am Mittwochabend nach einer Videoschalte mit seinen Länderkollegen und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Das Saarland und Bremen lägen zwar darunter, das Ziel sei aber weiterhin, die Inzidenz in die Nähe von 50 zu senken. Die Beschlüsse fasste Hans mit „weniger Kontakte, mehr Masken“ zusammen.