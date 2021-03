Bundeswehr : Ministerium: Regelverstöße bei Vergaben für KSK

Berlin/Bruchsal Das Kommando Spezialkräfte der Bundeswehr sorgt einmal mehr für Schlagzeilen. Zuletzt ging es um gehortete Munition, jetzt ist die Auftragsvergabe für und von der Elitetruppe ins Zwielicht geraten.

Die Prüfung für die Zeit zwischen 2014 bis 2020 durch das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr sei unter anderem von Hinweisen in internen Berichten angestoßen worden. Bei den Leistungen, die das KSK bestellte, gehe es um Ausbildung durch externe Firmen, Kampfmittelabwehr oder Kleidung. Untersucht wurden Anfang dieses Jahres sowohl das KSK in Calw als auch das Bundeswehrdienstleistungszentrum in Bruchsal. Der zweite Zwischenbericht zu den Reformen im KSK sollte am Dienstag dem Parlament zugeschickt werden. Das KSK ist bereits häufiger in die Schlagzeilen geraten, zuletzt durch die Affäre um gehortete Munition.