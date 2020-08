Neue Verordnung geplant : Gassi-Gehen mit dem Hund soll zur Pflicht werden

Berlin Hunde brauchen Auslauf, findet Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU). Sie plant deshalb neue Regeln, die Hundehalter verpflichtet, zweimal täglich Gassi zu gehen.

Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) will Hunden ausreichend Auslauf und Betreuung garantieren sowie strengere Regeln für Tiertransporte und Hundezüchter erlassen. Eine Verordnung dafür solle möglichst in den ersten Monaten des kommenden Jahres verkündet werden, teilte ihr Ministerium am Montag in Berlin mit - bisher liegt ein Entwurf Klöckners vor, der nun mit den Ländern und Fachverbänden abgestimmt werden soll. Die Verordnung soll Hundehalter unter anderem verpflichten, ihrem Tier mindestens zweimal täglich für insgesamt mindestens eine Stunde Auslauf im Freien außerhalb eines Zwingers zu geben. Zuerst hatte die „Rheinische Post“ über den Entwurf berichtet.