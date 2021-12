Votum des Ehtikrats schafft im Bundestag kaum Klarheit : Mindestens drei Abstimmungsanträge zur Impfpflicht erwartet

Berlin Wer für eine allgemeine Impfpflicht ist, sah sich im Votum des Ethikrats am Mittwoch bestätigt: Vor allem Politiker von SPD, Grünen und Union neigen zur Impfpflicht, die FDP dagegen ist gespalten. Der Ethikrat plädierte mit 20 der 24 Stimmen dafür, allerdings beschränkten sieben der Befürworter ihr Ja auf bestimmte Gruppen, etwa Ältere. Im Bundestag werden nun mehrere Abstimmungsanträge erwartet.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), der eine allgemeine Impfpflicht befürwortet, begrüßte das Votum. Auch Union und Grüne, die mehrheitlich der Impfpflicht zuneigen, fühlten sich bestätigt. Allerdings sahen auch die Gegner einer Impfpflicht in der FDP im Ethikrats-Votum eine Bestätigung. „Die sehr abgewogene Stellungnahme des Ethikrates zeigt, dass es in dieser wichtigen Frage keine einfachen Antworten gibt“, sagte Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki (FDP) unserer Redaktion.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte eine Bundestagsabstimmung über eine allgemeine Impfpflicht im Februar in Aussicht gestellt. Die Abgeordneten sollen frei und ohne Fraktionszwang entscheiden können. In der FDP-Fraktion haben sich bisher 31 der 92 Parlamentarier einem von Kubicki initiierten Abstimmungsantrag gegen die Impfpflicht angeschlossen. Dem Antrag sollen sich auch Abgeordnete anderer Fraktionen anschließen können.

Es werde mindestens zwei weitere Abstimmungsanträge geben, war am Mittwoch aus mehreren Fraktionen zu hören: Ein Antrag werde die Impfpflicht für Erwachsene ab 18 Jahren befürworten, ein weiterer Antrag nur eine Impfpflicht für über 60-Jährige vorsehen.

Auch die Co-Vorsitzende der Grünen-Fraktion, Britta Haßelmann, hielt sich mit einer klaren Festlegung noch zurück. „Über Regelungen zu einer Impflicht werden wir im Januar beraten, und werden dabei auch die Stellungnahme des Ethikrates auswerten“, sagte Haßelmann unserer Redaktion. Im Moment stünden Impfstoffbeschaffung, Impfungen, Boostern, Aufklärungs- und Überzeugungsarbeit an. Dabei machte sie auch deutlich, dass die bei der Bund-Länder-Beratung am Dienstag beschlossenen Maßnahmen „schnellstmöglich“ umgesetzt werden müssten. Dazu würden weitgehende Kontaktbeschränkungen sowie Vorbereitungen von Notfallplänen zur Sicherung der kritischen Infrastruktur gehören. „Gemeinsam mit Bund und Ländern müssen wir die Ernsthaftigkeit der Lage deutlich machen und entschlossen handeln“, so die Grünen-Fraktionschefin. Deutlicher hatte sich zuvor bereits ihre Parteikollegin Katrin Göring-Eckardt positioniert. „Der Bundestag sollte im neuen Jahr zügig eine allgemeine Impfpflicht auf den Weg bringen“, sagte die Vizepräsidentin des Bundestages.