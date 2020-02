Schutz gefordert : Minderheitenrat drängt auf Änderung des Grundgesetzes

Bautzen Ein Staat lässt sich auch daran messen, wie er mit seinen Minderheiten umgeht. Artikel 3 des Grundgesetzes garantiert die Gleichheit aller Menschen. Minderheiten tauchen aber nicht explizit auf.

Der Minderheitenrat in Deutschland hält eine Änderung des Grundgesetzes in eigener Sache für erforderlich. Artikel 3 des Grundgesetzes soll demnach mit einer Klausel erweitert werden, in der der Schutz der nationalen Minderheiten in Deutschland explizit formuliert wird.

Generell sieht Statnik Deutschland beim Umgang mit seinen Minderheiten auf einem guten Weg. „Wir haben einen rechtlichen Rahmen, der vieles ermöglicht, und es gibt eine finanzielle Grundlage. Das gibt es in anderen Ländern so nicht“, sagte er. Die politische Partizipation der Minderheiten sei aber in Deutschland ein Thema. In osteuropäischen Ländern gebe es Obmänner oder von Minderheiten gewählte Vertreter in den Parlamenten.