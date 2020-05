Milliarden-Hilfen vom Bund : Rettungsoffensive in Corona-Zeiten

Berlin Zur Bewältigung der Pandemie-Folgen hat der Bund zuletzt Hilfen in Milliarden-Höhe beschlossen – und weitere sollen folgen. Ein Überblick.

Steuerliche Unterstützung: Um Pleiten von Unternehmen jeder Größe zu verhindern, wurden auch die steuerlichen Rahmenbedingungen verbessert. Steuerschulden können gestundet werden, bereits geleistete Vorauszahlungen an den Fiskus zum Teil zurückerstattet und die Höhe der Vorauszahlungen entsprechend der betrieblichen Lage angepasst werden. Bis zum Jahresende sind auch Vollstreckungsmaßnahmen wie etwa die Einforderung von Säumniszuschlägen ausgesetzt. Am Donnerstag will der Bundestag auch noch eine Senkung der Umsatzsteuer von 19 auf sieben Prozent für Speisen in Restaurants beschließen. Die Regelung soll ab Juli für zwölf Monate gelten.