Debatte im Bundestag „Deutschlandpakt“ wird zum Deutschlandkrampf

Das ist auch den Landtagswahlen geschuldet in Hessen und Bayern am 8. Oktober. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt eröffnet daher die Debatte für die Union. Er und Faser, die beiden Wahlkämpfer, liefern sich einen beachtlichen Schlagabtausch. Der Kanzler habe mit seinem „Deutschlandpakt“ ein „großes Wort in den Mund genommen“, erklärt der CSU-Mann zunächst. Und er, Dobrindt, habe für die Union betont, „dass wir zur Verfügung stehen“. Seitdem sei aber nichts unternommen worden, „diese Worthülse mit Leben zu füllen“. Also hat die Union einen eigenen 12-Punkte-Antrag vorgelegt, wie sie den Flüchtlingsstrom regulieren und begrenzen will.