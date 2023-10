„Migrationsbewegung vermeiden“ Union will keine palästinensischen Flüchtlinge

Exklusiv | Berlin · Noch steht die Not der Menschen in Gaza im Vordergrund. Doch was, wenn palästinensische Flüchtlinge auch nach Deutschland wollen? Die Union will das unbedingt verhindern, die arabischen Nachbarstaaten seien gefordert. Die SPD mahnt zur Besonnenheit.

17.10.2023, 21:30 Uhr

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt fordert, eine „Migrationsbewegung“ palästinensischer Flüchtlinge nach Deutschland zu vermeiden. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Von Hagen Strauß

Noch sind die Herausforderungen ganze andere. Die Menschen in Gaza brauchen dringend humanitäre Hilfen - Wasser, Nahrung und Medikamente. Angesichts der Not Hunderttausender Flüchtlinge im Süden des Küstenstreifens hoffen Helfer auf eine Öffnung des ägyptischen Grenzübergangs Rafah. Doch irgendwann könnte das Leid womöglich zu einer neuen Flüchtlingsbewegung in Richtung Europa und damit auch nach Deutschland führen – vor allem die Union fordert nun, dies möglichst zu verhindern. Die SPD mahnt hingegen zur Besonnenheit. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sagte unserer Redaktion: „Die Menschen brauchen humanitäre Hilfe in unmittelbarer Nähe zu Gaza, um nach den militärischen Aktionen gegen die Hamas auch zurückzukehren.“ Dobrindt warnte darüber hinaus: „Eine Migrationsbewegung nach Deutschland muss dagegen vermieden werden.“ Für die Versorgung und einer möglichen Aufnahme von Migranten seien daher, „die arabischen Nachbarstaaten in der Region verantwortlich, Vorbereitungen zu treffen. Dabei ist finanzielle und logistische Unterstützung international möglich“, betonte Dobrindt. Im politischen Berlin wird derzeit vor allem noch hinter den Kulissen diskutiert, wie man mit palästinensischen Flüchtlingen umgehen soll, die womöglich irgendwann nach Deutschland wollen. Es heißt, viele würden als staatenlos gelten, somit sei eine spätere Abschiebung dann auch kaum wieder möglich. Hinzu kommt, dass es nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel pro-palästinensischen Demonstrationen in Deutschland gegeben hat, bei denen auch anti-israelische und antisemitische Parolen zu hören waren. Die Union will daher nun zunächst den Paragrafen im Strafgesetzbuch zur Volksverhetzung „nachschärfen“ - der Strafrahmen soll von drei auf sechs Monate bis zu fünf Jahren Haft erhöht werden. Das senke dann auch die Hürde für Ausweisungen. Außerdem fordert man, dass diejenigen, die die deutsche Staatsbürgerschaft erwerben wollen, sich künftig ausdrücklich zum Existenzrecht Israels bekennen müssen. Mit Blick auf mögliche, palästinensische Flüchtlinge sagte Union-Parlamentsgeschäftsführer Thorsten Frei (CDU) unserer Redaktion: „Dass sich unmittelbare Nachbarstaaten einer Einreise palästinensischer Flüchtlinge verweigern, ist nicht hinnehmbar.“ So, wie sich die Europäische Union in besonderem Maße um Flüchtlinge aus der Ukraine kümmere, „liegt es auch in der Verantwortung palästinensischer Nachbarn, den Flüchtlingen Zuflucht zu gewähren. Ich hoffe, dass die Bundesregierung bei ihren Gesprächen in der Region auf diese Grundsätze der Nachbarschaftshilfe hinweist“, betonte Frei. Der innenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Sebastian Hartmann, mahnte jedoch Zurückhaltung an. Auch er betonte: „Wer vor Krieg oder politischer Verfolgung fliehen muss, versucht in erster Linie erst mal irgendwo in der Region Schutz zu finden.“ Werde auf deutschem Boden ein Asylantrag gestellt, werde dieser nach den geltenden Regeln geprüft. „Dabei wird auch geprüft, ob Sicherheitsbedenken bestehen“, sagte Hartmann.

(has)