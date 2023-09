Illegale Migration Die Union wartet und wartet auf den Kanzler

Dabei sei der Regierungschef jetzt gefragt, so Unions-Parlamentsgeschäftsführer Thorsten Frei (CDU), zum einen auf das Angebot der Union zur Kooperation zu reagieren, zum anderen den „vielstimmigen Chor“ in seiner Koalition zu orchestrieren. „Weil Frau Faeser es nicht gelingt, Struktur in die Debatte zu bringen“, spart Frei nicht mit Kritik an der Innenministerin. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt betont ebenfalls, Scholz müsse jetzt zu seinem Wort stehen. Zu einem Fahrplan gehöre zuerst, dass anerkannt werde, „dass es eine Belastungsgrenze in Deutschland gibt“.