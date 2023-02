Nach dem Flüchtlingsgipfel : Migration: Bund, Länder und Kommunen richten vier Arbeitsgruppen ein

In einer Landeserstaufnahmestelle (LEA) in Baden-Württemberg warten Flüchtlinge in einer Schlange vor der Essensausgabe. (Archiv) Foto: dpa/Stefan Puchner

Exklusiv Berlin Beim Flüchtlingsgipfel hatte es Kritik an den Ergebnissen gegeben, jetzt haben sich die beschlossenen Arbeitsgruppen geformt. Bis Ostern sollen Lösungsansätze stehen, um die Kommunen bei der Unterbringung von Flüchtlingen stärker zu entlasten.

Aufgeteilt wird die Arbeit für eine bessere Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen in diese vier Bereiche: Unterbringung und Finanzierung, Entlastung der Ausländerbehörden und Verschlankung der Prozesse, Integration, Maßnahmen für Kitas und Schulen und Sprachkurse und in einer vierten Arbeitsgruppe den Bereich der „Beschränkung irregulärer Migration“ und Rückführungen.

Vor dem Hintergrund hatte es Wortmeldungen für eine finanzielle oder zahlenmäßige Obergrenze gegeben für die Aufnahme von Flüchtlingen insbesondere aus der Ukraine. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) lehnte derlei Vorschläge nun ab. Derzeit herrsche eine „Ausnahmesituation“, es gebe Krieg in Europa, „da kann man nicht von Grenzen sprechen“, sagte Faeser in einem am Donnerstag ausgestrahlten Interview mit RTL und ntv. Sie halte es auch für „ausgeschlossen“, an den Kosten für Ukraine-Flüchtlinge zu sparen. Es gibt Ausgaben, „über die kann man kaum streiten“, sagte die Ministerin. In dem Interview wies die Bundesinnenministerin auch Befürchtungen zurück, die gut eine Million Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine würden die Probleme auf dem deutschen Wohnungsmarkt verschärfen. Es seien immer noch „nahezu 70 Prozent der Geflüchteten privat untergebracht“, sagte Faeser.