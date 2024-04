Migration Migranten mit Stethoskop: Ausländischer Ärzte unverzichtbar

Allein in Thüringen und Brandenburg kommt nach Zahlen der Landesärztekammern ein Viertel der Krankenhausärzte aus dem Ausland, in Mecklenburg-Vorpommern ist es ein Fünftel. Bundesweit arbeiten laut Bundesärztekammer (BÄK) 80 Prozent der ausländischen Ärzte an Kliniken, „überproportional häufig“ in kleineren Häusern und außerhalb der größeren Städte.