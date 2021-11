Wer finanziert Sozialwohnungen und steigende CO2-Kosten? : Mieterbund erinnert Scholz an Wahlversprechen - Mieterhöhungen stoppen

Berlin Wohnst du noch, oder bist du schon verdrängt worden? Bezahlbarer Wohnraum ist knapp, die Versprechen der Politik groß. Der Mieterbund erhöht jetzt den Druck auf SPD, Grüne und FDP, in ihrem Koalitionsvertrag ihre Zusagen zu halten.

Er erwarte, dass sich da was in den Ampel-Koalitionsverhandlungen bewege. „Sonst wäre dieser Teil eines Koalitionsvertrags eine Fehlzündung.“ Im Sondierungspapier stehe die seltsame Formulierung, dass man die Mieterschutzregelungen evaluieren und verlängern wole. will. „Eine Evaluierung halten wir für völlig überflüssig. Und Verlängerung hört sich für mich so an, als ob es keine Verbesserungen für Mieterinnen und Mieter geben soll“, meinte Siebenkotten.