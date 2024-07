Bundestagswahl Merz: „Wir haben ein Potenzial von 35 Prozent und mehr“

In Umfragen liegt die Union seit langem bei 30 Prozent oder etwas darüber. Auf die Frage, was die Union tun wolle, um die nötigen Stimmen für das Erreichen dieser Ziele zu bekommen, sagte der CDU-Chef: „Diese Woche liegen wir bei 32 Prozent. Und wenn dann noch die ausstehenden Personalentscheidungen getroffen sind, dann legt die Union noch weiter zu, da bin ich sicher.“ Mit „Personalentscheidungen“ spielte Merz auf die noch offene Frage der Kanzlerkandidatur der Union zur Bundestagswahl an.