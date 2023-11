Union ringt um Kurs Merz-Watsche beflügelt Streit um die Schuldenbremse

Es ist nicht der erste Konflikt zwischen Merz und den Ländern. In Fragen der Migration, beim Umgang mit der AfD oder aber mit den Grünen hakte es auch. Die Konflikte wurden in der Regel ausgesessen, bei der Schuldenbremse dürfte das angesichts der drängenden Haushaltskrise schlecht möglich sein. Überdies ist auch in der Bundestagsfraktion die Haltung offenkundig nicht eindeutig. So appelliert Parlamentsgeschäftsführer Thorsten Frei an die Länder, nicht auf den Ampel-Kurs einer Reform der Schuldenbremse einzuschwenken. „Das Instrument bietet ausreichend Möglichkeiten, um in Notlagen flexibel zu reagieren“, so Frei. „Verantwortliche Politik steht in der Pflicht zu priorisieren.“ Der Haushaltsexperte der Fraktion, Mathias Middelberg, sagt indes: „Die Schuldenbremse ist für die Länder deutlich strenger als für den Bund.“ Sie könnten strukturell gar keine neuen Schulden aufnehmen, „während der Bund in jedem Jahr immerhin Schulden in Höhe von 0,35% des BIP machen kann“, so Middelberg zu unserer Redaktion. „Daher habe ich ein gewisses Verständnis für die Sorgen der Länder.“