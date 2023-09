Migration Merz verteidigt Äußerungen zur Asylpolitik

„Wenn sie es mit ihrer Innenministerin (Nancy Faeser, SPD), die erkennbar überfordert ist, vor dem 8. Oktober nicht wollen, weil an diesem Tag Landtagswahlen in Hessen und in Bayern sind, dann biete ich Ihnen an, dass wir am Morgen des 9. Oktober mit ihrer Innenministerin oder ohne ihre Innenministerin, am Morgen des 9. Oktober zusammenkommen und nach gemeinsamen Lösungen suchen, um dieses Problem in Deutschland schnell zu lösen“, sagte Merz. Nach Scholz' Ankündigung eines Deutschlandpakts sei nichts passiert. „Wenn es mehr sein soll als nur ein PR-Gag, dann wird es jetzt wirklich Zeit, dass wir uns zusammensetzen“, sagte der Partei- und Unionsfraktionschef mit Blick auf die gestiegene Zahl von Migranten.