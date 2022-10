Opposition : Merz: Scholz ist respektlosester Bundeskanzler aller Zeiten

Augsburg Kein Respekt: CDU-Chef Friedrich Merz hat die politische Arbeit von Kanzler Olaf Scholz scharf kritisiert. Aber nicht nur Scholz wirft er Respektlosigkeit vor.

„Wir hatten noch nie einen Bundeskanzler in Deutschland, der so respektlos umgegangen ist mit seinen Koalitionspartnern, so respektlos umgegangen ist mit den Institutionen unseres Staates, so respektlos umgegangen ist mit unseren Nachbarn, so respektlos umgegangen ist mit unseren internationalen Partnern auf der ganzen Welt“, sagte Merz am Samstag in seiner Rede auf dem CSU-Parteitag in Augsburg.