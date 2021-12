Designierter CDU-Chef : Merz offen für Adoptionen durch homosexuelle Paare

Im Interview äußert sich Merz auch zur aktuellen Corona-Lage: Er rate dazu, die Bevölkerung «nicht in Angst und Schrecken» zu versetzen. Foto: Michael Kappeler/dpa

Berlin Früher habe er das kritisch gesehen, sagt der designierte CDU-Vorsitzende in einem Interview. Heute sei bekannt, dass manche homosexuellen Paare „vermutlich bessere Eltern als manche heterosexuellen“ sind.

Merz warnt vor Dramatisierung bei Corona

Im Interview äußert sich Merz auch zur aktuellen Corona-Lage: Er rate dazu, die Bevölkerung „nicht in Angst und Schrecken“ zu versetzen. „Es gibt in unserem Land leider eine gewisse Neigung, immer denen besonders viel Gehör zu schenken, die die Situation besonders dramatisch darstellen.“ Die Pandemie müsse den politischen Entscheidungsträgern Respekt gebieten, „aber sie sollten nicht in Angst erstarren“.