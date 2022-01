Briefwahl : Merz mit 95,3 Prozent offiziell zum CDU-Chef gewählt

Berlin Friedrich Merz steht vor einem Berg von Aufgaben - aber erst einmal ist er als neuer Parteichef der CDU auch formal bestätigt worden.

Merz betonte, er und Czaja wüssten, was sie vor sich haben. „Wir übernehmen die CDU in einer schweren Zeit.“ Aber: „Wir haben unser Selbstvertrauen nicht verloren.“ Merz sicherte den CDU-Spitzenkandidaten für die vier Landtagswahlen in diesem Jahr „jede Unterstützung“ der Parteizentrale in Berlin zu.