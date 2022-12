Zuwanderung : Merz kritisiert schleppende Rückführung von Migranten

Berlin Hunderttausende Fachkräfte fehlen in Deutschland - und die Lücken werden größer. Auf neuen Wegen sollen ausländische Arbeitskräfte angelockt werden. CDU-Chef Merz schaut derweil in die andere Richtung.

Rückführungen, also zumeist Abschiebungen, scheitern oft an praktischen Hindernissen, etwa fehlenden Ausweispapieren. Auch fehlt es vielfach an der Kooperation der Herkunftsländer oder es gilt ein Abschiebestopp - so etwa für Syrien oder Afghanistan.