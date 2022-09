CDU-Chef kritisiert Pilotenstreik : Merz: „Tausende Familien leiden“

Hat kein Verständnis für den Streik der Lufthansa-Piloten: Unions-Fraktionschef Friedrich Merz. Foto: dpa/Angelika Warmuth

Exklusiv Murnau Vor allem an den Drehkreuzen Frankfurt und München warten Passagiere an diesem Freitag vergeblich auf ihren Abflug - die Piloten der Lufthansa sind in einen ganztätigen Streik getreten. Der Fraktionschef der Union, Friedrich Merz, kritisiert die Piloten scharf. Für den Zeitpunkt habe er kein Verständnis, so Merz zu unserer Redaktion.

Die Lufthansa-Piloten streiken, jetzt meldet sich auch der Fraktionsvorsitzende der Union, Friedrich Merz (CDU), zu Wort. Er übt scharfe Kritik am Verhalten der Piloten. „Nun leiden Tausende Familien, die aus dem wohlverdienten Urlaub zurückkommen, unter dem Streik der Piloten der Lufthansa“, sagte Merz unserer Redaktion am Rande der Klausurtagung des geschäftsführenden Fraktionsvorstands der Union im bayerischen Murnau.

Für den Zeitpunkt des Streiks habe er kein Verständnis, ergänzte Merz. „Deutschland ist in einer wirtschaftlich angespannten Lage. Der Tarifkonflikt muss am Verhandlungstisch ausgetragen werden und nicht auf dem Rücken der Reisenden“, forderte der CDU-Parteichef. „Das Streikrecht ist ein hohes Gut. Doch sollte es auch maßvoll angewendet werden“, betonte Merz.