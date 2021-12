CDU-Politiker : Merz: CDU muss „systematisch Aufbauarbeit von unten leisten“

Berlin Der Bundesvorstand soll nach Willen des designierten CDU-Vorsitzenden „jünger und weiblicher“ werden. Das gehe allerdings „nicht auf Knopfdruck und auch nicht innerhalb von zwei Jahren“, so Merz.

Themen liegen offen auf dem Tisch

Und dann komme es auf die Inhalte an. Die Themen lägen offen zutage. Es gehe um die „die Zukunft der sozialen Marktwirtschaft in Zeiten des Klimawandels, die innere und äußere Sicherheit in Zeiten zunehmender Bedrohung, die soziale Sicherheit in Zeiten des demografischen Wandels“.