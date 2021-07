USA-Reise : Dinner und Ehrendoktor: Merkel sagt bei Biden Bye-bye

Sie kennen und schätzen sich schon lange: 2013 empfing Bundeskanzlerin Angela Merkel den damaligen US-Vizepräsidenten Joe Biden in Berlin. Foto: AP/Markus Schreiber. Foto: AP/Markus Schreiber

Berlin/Washington Kurz vor Ende ihrer 16-jährigen Kanzlerschaft reist Angela Merkel noch einmal nach Washington. US-Präsident Joe Biden richtet für sie und ihren Ehemann ein festliches Dinner im Weißen Haus aus - führende deutsche Außenpolitiker aber erwarten von Merkel, dass sie mehr als nur prächtige Bilder produziert.

Für Angela Merkel schließt sich ein Kreis. Als junge DDR-Bürgerin träumte sie von Reisen durch die Vereinigten Staaten, jetzt wird sie bei ihrem voraussichtlich letzten offiziellen USA-Besuch als Kanzlerin von den amerikanischen Gastgebern in Washington hofiert.

An diesem Donnerstag erhält Merkel die Ehrendoktorwürde der Johns-Hopkins-Universität - es wird die 18. Ehrung dieser Art für die seit 2005 amtierende Regierungschefin sein. Die Kanzlerin wird vor Studierenden eine Rede halten - und dürfte ähnlich gefeiert werden wie 2018 in Harvard, als sie in Zeiten der Trump-Präsidentschaft die Werte von Demokratie und internationaler Zusammenarbeit hochhielt.

Mit dem neuen US-Präsidenten Joe Biden versteht sich Merkel gut. Am Donnerstagabend richten Biden und dessen Ehefrau Jill im Weißen Haus ein festliches Dinner für Merkel und den mitreisenden Kanzlergatten Joachim Sauer aus. In den politischen Gesprächen wird es dann zur Sache gehen. Mit Biden hat der Multilateralismus zwar ein Comeback gefeiert. Im deutsch-amerikanischen Verhältnis bleiben Konfliktpunkte, wie in der Frage des Umgangs mit China, der Gaspipeline Nord Stream 2 oder Corona-Einreisehürden für Europäer. Der Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung, Peter Beyer, betont, dass der Abschiedsbesuch der Kanzlerin „ein kraftvolles Signal für die transatlantische Partnerschaft und eine Wertschätzung ihrer Lebensleistung“ sei. Die Reise sollte aber auch konkrete Fortschritte bringen: „Die USA sollten ihre Corona-Einreisebeschränkungen für den Schengen-Raum lockern“, sagte der CDU-Abgeordnete unserer Redaktion. Vor allem deutsche Wirtschaftsvertreter sollten wieder in die USA reisen dürfen – wenn sie den vollen Impfschutz hätten und die pandemische Lage es erlaube. „Das ist wichtig für den transatlantischen Neustart.“