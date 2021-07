Bundeskanzlerin : Merkel zieht Bilanz: Fünf Krisen in meiner Amtszeit

Merkel zieht Bilanz: Fünf Krisen in meiner Amtszeit

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in der Bundespressekonferenz. Foto: Wolfgang Kumm/dpa

Berlin Nach 16 Jahren im Kanzleramt nimmt Angela Merkel Stück für Stück Abschied von der Politik. Nun kommt ein weiterer Letztes-Mal-Termin mit ein bisschen Rückschau dazu.

In ihrer 16-jährigen Amtszeit hat Bundeskanzlerin Angela Merkel aus eigener Sicht nur Krisen zu bewältigen gehabt, die ihre Ursachen nicht in Deutschland hatten.

„Was meine Amtszeit schon durchzogen hat immer, ist, dass wir halt nicht alleine mit nationaler Politik unsere Herausforderungen bewältigen können, sondern dass wir Teil einer Weltgesamtheit sind, und das ja auch das Thema, das wir bei Klima sehen“, sagte Merkel am Donnerstag in Berlin.

Angesichts steigender Corona-Zahlen warb Merkel bei ihrer voraussichtlich letzten Sommerpressekonferenz in Berlin eindringlich für mehr Impfungen. „Je mehr geimpft sind, umso freier werden wir wieder sein“, sagte die Kanzlerin. Nur gemeinsam könne die Pandemie überwunden werden. Deswegen sollten Menschen auch im privaten Umfeld und in der Arbeitswelt aktiv für Impfungen werben.

Das Robert Koch-Institut (RKI) hatte die Sieben-Tage-Inzidenz am Donnerstagmorgen mit 12,2 angegeben. Am Vortag betrug der Wert 11,4, beim jüngsten Tiefststand am 6. Juli noch 4,9.