Coronavirus : Merkel will in Fernsehansprache über Maßnahmen informieren

Bundeskanzlerin Angela Merkel richtet sich in einer Fernsehansprache direkt an die Bevölkerung. Foto: Michael Kappeler/dpa-pool/dpa.

Berlin Das erste Mal in ihrer Amtszeit richtet sich Bundeskanzlerin Merkel in einer TV-Ansprache direkt an die Bevölkerung. „Es geht um das, was jetzt zu tun ist“, sagt ein Regierungssprecher.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will die Bevölkerung am Mittwochabend in einer Fernsehansprache über die Maßnahmen der Bundesregierung gegen die Coronakrise informieren.

Es gehe dabei nicht um zusätzliche Maßnahmen, sagte ein Regierungssprecher. Somit will Merkel offensichtlich keine noch drastischeren Schritte wie eine allgemeine Ausgangssperre verkünden. Der Sprecher sagte: „Es geht um das, was in Deutschland jetzt zu tun ist, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen und wie jeder sich daran beteiligen soll.“

Abgesehen von den jährlichen Neujahrsansprachen ist es das erste Mal in Merkels Amtszeit, dass sich die Kanzlerin direkt in einer Fernsehansprache an die Bevölkerung wendet.

Die aufgezeichnete Ansprache soll im ZDF nach der „heute“-Sendung gegen 19.20 Uhr und in der ARD nach der „Tagesschau“ gegen 20.15 Uhr ausgestrahlt werden.