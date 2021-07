Letzte Sommerpressekonferenz : Merkel ruft künftige Regierung zu Reformbereitschaft auf

Berlin Die Kanzlerin absolviert ihre letzte Sommerpressekonferenz. Dabei gibt sie ihrem Nachfolger oder ihrer Nachfolgerin Aufgaben mit auf den Weg.

„Wir sind ein starkes Land“, sagt die CDU-Politikerin am Donnerstag in Berlin in ihrer letzten Sommerpressekonferenz mit den Hauptstadt-Journalistinnen und Journalisten. Das habe sich gerade in der Corona-Pandemie gezeigt. „Aber wir haben an einigen Stellen wirklich zu tun, um den hohen Standard, den wir haben, auch aufrecht zu erhalten.“ Merkel betonte: „Es gibt viel zu tun. Aber wir brauchen wirklich auch nicht unser Licht unter den Scheffel zu stellen.“