Neujahrsansprache : Merkel ruft zu Zuversicht und neuem Denken auf

Berlin Zum Beginn des neuen Jahrzehnts hat Bundeskanzlerin Angela Merkel die Bürger zu Mut, Zuversicht und neuem Denken aufgerufen. „Die 20er Jahre können gute Jahre werden.

Überraschen wir uns einmal mehr damit, was wir können“, sagte die CDU-Politikerin in ihrer Neujahrsansprache, die an Silvester unter anderem im Ersten (20.10 Uhr) ausgestrahlt wird. Merkel wies auf die Herausforderungen des digitalen Fortschritts hin – insbesondere in der Arbeitswelt. Um diese zu bewältigen, „brauchen wir mehr denn je den Mut zu neuem Denken, die Kraft, bekannte Wege zu verlassen“.