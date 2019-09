Nach Drohnenangriffen : Merkel bleibt beim Waffenstopp für Riad

Patrouillenboote für Saudi-Arabien liegen auf einem Werftgelände in Wolgast. Wegen des Export­stopps können sie nicht ausgeliefert werden – zum Ärger der Hersteller. Die Bundesregierung will indes daran festhalten. Foto: Stefan Sauer/dpa/Stefan Sauer

Berlin Nach der Drohnenattacke in Saudi-Arabien stellen CDU-Politiker den deutschen Rüstungsstopp an das Land infrage. Die Kanzlerin sieht es anders.

Es waren deutliche Sätze in unübersichtlichen Tagen: Kanzlerin Angela Merkel hat der Forderung nach einer Aufhebung des Rüstungsexportstopps gegen Saudi-Arabien eine klare Absage erteilt. „Ich sehe im Augenblick keine Voraussetzung für eine veränderte Haltung der Bundesregierung“, sagte die CDU-Politikerin am Dienstag – nachdem Drohnenangriffe auf saudische Ölfelder weltweit Unruhe und Sorge um die Ölversorgung geschürt hatten.

Auf den Ausfuhrstopp für Rüstungsgüter an Riad hatten sich Union und SPD im März 2017 im Koalitionsvertrag geeinigt. Die Maßnahme für „unmittelbar“ am Jemen-Krieg beteiligten Länder hatte mehrere Hintertüren offen gelassen; ein kompletter Exportstopp folgte erst im November 2018 – nach der Tötung des regierungskritischen Journalisten Jamal Khashoggi im saudischen Generalkonsulat in Istanbul. Zum 30. September steht die Entscheidung über eine weitere Verlängerung an – für die Merkel votiert.

Saudi-Arabien führt eine Allianz arabischer Staaten an, die im Jemen seit Jahren gegen die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen kämpft. Der Krieg hat die derzeit schlimmste humanitäre Krise weltweit ausgelöst – und gilt als Hintergrund der Drohnenattacken, die den Krieg nach Langem wieder in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt haben.

In der Koalition könnte sich die Union mit der Forderung nach einem Ende des Exportstopps aber ohnehin kaum durchsetzen, denn es geht um ein Prestigeprojekt des neuen SPD-Fraktionsvorsitzenden. Rolf Mützenich hatte die Jemen-Klausel – damals noch als stellvertretender Fraktionschef für Außenpolitik – fast im Alleingang in den Koalitionsvertrag hineinverhandelt. Jüngst musste er bereits seine Absage an eine Verlängerung des Anti-IS-Einsatzes der Bundeswehr zurücknehmen. Ein weiteres Abrücken von einem Kernanliegen der SPD ist kaum vorstellbar. „Wo Krieg geführt wird, gehören keine deutschen Waffen hin“, betonte am Dienstag SPD-Fraktionsvize Sören Bartol. „Der Union scheint gerade etwas der außenpolitische Kompass abhanden zu kommen“, sagte er. Auch Linke und Grüne bekräftigten ihre Forderung nach einer Beibehaltung des Exportstopps, die FDP will dagegen eine Lockerung.