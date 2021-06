Pandemie : Merkel gegen neue Grenzschließungen in Corona-Krise

Merkel gegen neue Grenzschließungen in Corona-Krise

Berlin/Paris Sollte sich die Situation in der Corona-Krise noch einmal verschärften, wird es mit Kanzlerin Angela Merkel keine Grenzschließungen zu europäischen Nachbarn geben.

Diese Maßnahmen in der ersten Corona-Welle seien „etwas sehr Hartes“ gewesen, sagte die CDU-Politikerin am Montag bei einer virtuellen Sitzung der Deutsch-Französischen Parlamentarischen Versammlung. „In der damaligen Situation waren sie wahrscheinlich unumgänglich. Aber ich stimme zu, dass sich so etwas nicht wiederholen sollte.“ Dies mache dann aber auch eine sehr enge Abstimmung erforderlich. „Ich glaube, wir haben daraus unsere Lektion gelernt“, sagte Merkel.