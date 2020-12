„Hürden abbauen“ : Menschen mit Behinderung oft von Armut bedroht

An einem Arbeitsplatz für Motorklemmen ist ein Mitarbeiter im Rollstuhl mit Montagearbeiten beschäftigt. Foto: Hendrik Schmidt/zb/dpa

Berlin Viele Menschen mit Behinderung haben ihre Einschränkung im Leben akzeptiert. Aber was viele nicht akzeptieren wollen: Dass sie deshalb stärker von Armut und Arbeitslosigkeit betroffen sind.

Millionen Menschen mit Behinderung sind in Deutschland von Armut bedroht, Hunderttausende sind arbeitslos - und die Corona-Pandemie hat das Problem verschärft.

Zum Tag der Menschen mit Behinderungen an diesem Donnerstag werden Forderungen an die Bundesregierung lauter, mehr für die Betroffenen zu tun. Abgebaut werden müssten Hürden für den Arbeitsmarkt.

Der Bundesbeauftragte für Belange von Menschen mit Behinderungen, Jürgen Dusel, warf der Bundesregierung am Mittwoch indirekt Nichtstun bei dem Problem vor. Er forderte, „dass sie das Problem nicht nur erkennt, sondern auch mutig und rasch handelt“. Politik für Menschen mit Behinderungen ist bei Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) angesiedelt. Dusel hat in der Regierung unter anderem die Aufgabe, Rechtsänderungen anzuregen. Er kann aber nichts vorschreiben. Dusel ist selbst von Geburt an stark sehbehindert.