Mehrwertsteuererhöhung Wut und Frust - Stimmung in der Gastronomie „katastrophal“

In der Ampel schiebt man sich derweil die Verantwortung für die Entscheidung gegenseitig zu. Finanzminister Christian Lindner (FDP) sorgte am Wochenende mit einer Interviewäußerung für viel Ärger unter den Koalitionären. „Wenn alle Parteien an einem Strang gezogen hätten, wäre eine weitere Verlängerung drin gewesen. SPD und Grüne hatten aber andere Prioritäten“, lautete der Vorwurf des FDP-Chefs. Hochrangige SPD- und Grünen-Politiker wehrten ab. Entscheidungen würden in der Ampel gemeinsam getroffen, hieß es. SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese betonte darüber hinaus die Verantwortung des Finanzministers: „Unter den aktuellen Vorzeichen und dem Primat von Lindner, an der Schuldenbremse festzuhalten, war es am Ende nicht finanzierbar.“ Die Äußerungen des Ministers irritierten daher „schon sehr, da er das wichtige Thema am Ende selbst einseitig von der Tagesordnung genommen hatte“, erklärte Wiese.