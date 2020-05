Weniger Islamisten als Täter : Mehr politisch motivierte Straftaten

Ein brennendes Fahrzeug in Berlin-Neukölln nach einem Anschlag auf den Linken-Politiker Ferat Kocak. Foto: Ferat Kocak/Die Linke Berlin/dpa

Berlin Straftaten aus politischen Motiven - weit überwiegend von rechts - gibt es immer mehr in Deutschland. Die Zahl der von der Polizei registierten Delikte in diesem Bereich stieg um 14 Prozent auf über 41 000.

Die politisch motivierte Kriminalität hat im vergangenen Jahr in Deutschland deutlich zugenommen - allerdings nicht in allen Bereichen.

Ein Grund dafür könnte die Ernüchterung sein, die nach dem Niedergang des sogenannten Kalifats der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien und dem Irak auch bei einigen Islamisten um sich gegriffen hat. Zudem waren in den Jahren zuvor mehrere extremistische Islamisten-Vereinigungen verboten worden - wie etwa 2017 der „Deutschsprachige Islamkreis Hildesheim“.