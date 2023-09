Neue Verordnung auf der Zielgeraden Mehr Medienfreiheit durch EU-Aufsicht?

Es ist kein Geheimnis, dass die EU mit dem seit Herbst letzten Jahres diskutierten Entwurf eines Medienfreiheitsgesetzes vor allem den Entwicklungen in Polen und Ungarn entgegenwirken will. Ohne freie Medien keine funktionierende Demokratie, lautet der zentrale Ausgangspunkt. Die Positionierung des Europa-Parlamentes zu dem neuen Gesetz ist nun auf der Zielgeraden. Die Chefin des federführenden Kulturausschusses, Sabine Verheyen (CDU), sieht in dem an diesem Donnerstag zur Abstimmung stehenden Kompromisspapier einen Text der „effektiv ist und Biss hat“. Nach Ansicht der EU-Innenexperten jedoch fehlen dem Gesetz noch die Zähne.