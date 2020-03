Mehr Infektionen in Deutschland : Minister Spahn warnt vor Aktionismus wegen Coronavirus

Berlin Das Coronavirus breitet sich in Deutschland weiter aus. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) waren bis Montagvormittag 150 Infektionsfälle registriert.

Spahns Ressort hatte am Montag in Zeitungen großflächige Anzeigen zum Umgang mit dem neuartigen Krankheitserreger geschaltet. Auch der Minister selbst ging im Berlin mit Fachleuten vor die Presse, um über den Stand der Erkrankung zu informieren. Nach Angaben von RKI-Chef Lothar Wieler haben sich weltweit bislang rund 89 000 Menschen mit dem Erreger infiziert. In Europa steht Italien mit 1694 Fällen an der Spitze. Von den 150 Infizierten in Deutschland sind die meisten in Nordrhein-Westfalen (86), Bayern (25) und Baden-Württemberg (19) beheimatet. In 140 Fällen habe man die persönlichen Kontakte nachvollziehen können, so Wieler.