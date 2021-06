Bundesgesundheitsministerium : Mehr Corona-Impfdosen von Moderna erwartet

Berlin Gute Nachrichten für die Impfkampagne in Deutschland: Das Bundesgesundheitsministerium kündigt zusätzliche Lieferungen des US-Herstellers Moderna an.

Insgesamt will der US-Hersteller den neuen Zahlen zufolge im Juli 5,32 Millionen Impfdosen liefern, im August 10,28 Millionen und im September 14,5 Millionen Dosen. Dies gebe der Impfkampagne einen zusätzlichen Schub, sagte ein Ministeriumssprecher.

In der kommenden Woche sollen zusätzlich zu bereits eingeplanten anderen Lieferungen fünf Millionen Dosen des Impfstoffes von Astrazeneca und eine Million Dosen von Johnson&Johnson an die Impfzentren der Länder sowie an Arztpraxen und Betriebsärzte gehen.