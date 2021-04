Corona-Krisenbewältigung : Zurück zum Bewährten, zurück zur Verfassung

Angela Merkel vor Beginn einer Kabinettsitzung Ende März im Bundeskanzleramt. Foto: AP/Hannibal Hanschke

Meinung Noch ganz unter dem Eindruck ihres schlimmen Fehlers in der Nacht der Ministerpräsidentenkonferenz entwickelte die Kanzlerin vor anderthalb Wochen eine gute Idee: Den Kampf gegen die Pandemie mit mehr Bundeskompetenz und einheitlichen Vorgaben per Gesetz verbessern. Genau das sollte jetzt auch geschehen.

Es war ein kluger vorösterlicher Gedanke von Angela Merkel im Talk mit Anne Will, sich nicht 14 Tage lang nur anzusehen, wie die dritte Welle rollt und wie die Länder mit der Zahl der Beschlussauslegungen den Virus-Mutationen Konkurrenz zu machen versuchen. Und es war ein noch klügerer Gedanke, als möglichen Hebel eine verschärfende Novelle des Infektionsschutzgesetzes einschließlich mehr Durchgriffsrechten durch den Bund zur Sprache zu bringen.

Denn die zunehmenden Zweifel der Bürger an ihren Regierenden hat mit einer Fehlentwicklung des Entscheidungs-Systems zu tun. Mit gutem Grund ist die Ministerpräsidentenkonferenz kein Teil des Grundgesetzes. Und deshalb zeichneten sich die hier produzierten Verständigungen der Regierungschefs in der Vergangenheit stets aus durch Formulierungen wie „bekräftigen“, „begrüßen“, „betonen“ oder „bitten“. Ein Wort hat diese Zurückhaltung in Corona-Zeiten ersetzt: „beschließen“. Und das liegt neben dem Grundgesetz. Beschlüsse kommen hier durch den Bundestag unter Mitwirkung des Bundesrates zustande.

Die Verfahren der Verfassung haben sich bewährt. Denn sie beruhen darauf, Vorhaben intensiv zu prüfen und am Maßstab von Alternativentwürfen der Opposition zu messen – vor allem: sie öffentlich vor allen Bürgern zu verhandeln. Mit dem Gegenteil verliert der Merkel-MPK-Mechanismus immer mehr an Glaubwürdigkeit. Zuletzt musste der Osterruhe-Beschluss unter reuiger Entschuldigungsbitte wieder einkassiert werden, weil in der Nacht die Kontrolle gefehlt hatte.

Das Achselzucken über 16 unterschiedliche Umsetzungen einer nur noch formal einheitlichen Linie kann aufhören, wenn der Gesetzgeber der Kompetenzordnung des Grundgesetzes folgt. Danach hat der Bund bei der Pandemiebekämpfung das alleinige Recht zur Regelung aller Angelegenheiten. Folglich kann er unproblematisch die derzeitige Ermächtigung der Länderregierungen zum Erlass von Rechtsverordnungen aus dem Gesetz wieder streichen und das einheitlich für alle vorgeben.