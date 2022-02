Viele Ampel-Promis auf Unterschriftenliste : Mehr als 200 Abgeordnete für Impfpflicht ab 18 Jahren

Kanzler Olaf Scholz (SPD) will die Impfpflicht. Vizekanzler Robert Habeck und Außenministerin Annalena Baerbock (beide Grüne) hat er überzeugt, Finanzminister Christian Lindner (FDP) steht noch nicht auf der Liste. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Exklusiv Berlin Kurz nach der Ministerpräsidentenkonferenz, bei der ein Fahrplan für den Ausstieg aus den Corona-Regeln bis zum 20. März verabredet wurde, gehen die Befürworter einer Impfpflicht in die Offensive. Bisher haben 218 Abgeordnete unterschreiben, viele Prominente sind dabei. Das reicht noch lange nicht, damit Kanzler Scholz ans Ziel kommt.

Die Befürworter einer allgemeinen Impfpflicht ab 18 Jahren bündeln ihre Kräfte, um im Bundestag eine Mehrheit für das umstrittene Projekt zu erreichen. Mittlerweile haben den Antrag 218 Abgeordnete aus SPD, Grünen, FDP und Linkspartei unterschrieben. Wie aus der Liste hervorgeht, die unserer Redaktion vorliegt, gehören zu den prominentesten Unterstützern Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Vizekanzler Robert Habeck, Außenministerin Annalena Baerbock (beide Grüne), die neue Grünen-Doppelspitze Ricarda Lang und Omid Nouripour, SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich oder Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). Um eine Impfpflicht durchzusetzen, müssen 369 Abgeordnete dafür stimmen. Die Gruppe aus dem Ampel-Lager ist davon also noch deutlich entfernt. Bei den 218 Unterzeichnern sind 153 von der SPD, 60 von den Grünen, drei von der FDP, und zwei von der Linken. Von den Liberalen sind Verteidigungsexpertin Agnes Strack-Zimmermann, Helling-Plahr und Ex-Thomas Sattelberger dabei. Von der Linkspartei haben Cornelia Möhring und Martina Renner unterschrieben.

Scholz hatte sich Ende 2021 für die Impfpflicht ausgesprochen, die Abstimmung aber aus Rücksicht auf die FDP, wo es viele Gegner gibt, zur Gewissensfrage erklärt. Seine Prognose, die Pflicht könnte Ende Februar, Anfang März scharfgestellt werden, ging nicht auf. Bislang liegen zwei weitere förmliche Anträge vor: Eine Gruppe um den FDP-Experten Andrew Ullmann will mit einer Beratungspflicht die Impfquote antreiben, notfalls zum Herbst dann eine Impfpflicht ab 50 Jahren einführen. Eine Gruppe um den Bundestagsvizepräsidenten Wolfgang Kubicki (FDP) hält eine Impfpflicht für nicht notwendig. Zünglein an der Waage dürfte die Unionsfraktion werden. Fraktions- und CDU-Chef Friedrich Merz gefallen alle vorliegenden Anträge nicht – zuletzt nahm er aber ein Gesprächsangebot der SPD an, um einen Kompromiss zu suchen.