2789 Fälle im Saarland : Mehr als 200 000 registrierte Corona-Infektionen in Deutschland

Mehr als 200 000 registrierte Corona-Infektionen in Deutschland

Die Zahl der Corona-Infizierten in Deutschland hat die Marke von 200 000 geknackt. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Interaktiv Berlin/Saarbrücken In Deutschland haben sich mehr als 200 000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Weit mehr als 90 Prozent haben die Krankheit jedoch bereits überstanden. Die Zahl der registrierten Infektionen im Saarland liegt derweil bei 2789.

Seit Beginn der Corona-Krise waren deutschlandweit mindestens 200 260 Menschen in Deutschland nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert, wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Donnerstagmorgen meldete (Stand: 16. Juli, 0.00 Uhr). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten nach Angaben des RKI 534 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages.