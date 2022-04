Drogen im Alltag : Medizinstudierende halten Thema Sucht im Studium für relevant

Berlin Ärzte haben in ihrem Berufsalltag häufig mit Suchterkrankungen zu tun. Das Thema spielt im Studium jedoch meist nur eine Nebenrolle. Nach Ansicht der Medizinstudierenden sollte sich das aber künftig ändern, ergab eine Umfrage.

Ob in den Praxen, oder in den Kliniken: Das Thema Suchterkrankung spielt in Alltag von Medizinern eine große Rolle. Allerdings werden Süchte und Substituierung oft nur am Rande des Medizinstudiums behandelt. Eine repräsentative Umfrage im Auftrag des Drogenbeauftragten der Bundesregierung, die unserer Redaktion exklusiv vorliegt, kommt zu dem Schluss, dass Studierende der Medizin das gerne ändern würden. Interessant sind auch die Ergebnisse beim Thema Substitution.