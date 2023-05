Fragen und Antworten zum „Gender Health Gap“ Wenn leichte Schmerzen tödlich enden

Seeland begrüßt den Rückenwind, den die Politik mit ihrer Vereinbarung geliefert habe. „Jetzt fehlt es eben an den Lehrstühlen und an der Verbreitung in die Praxis“, sagt sie. Letztendlich scheitere das immer am Geld zur Finanzierung der Lehrstühle. Die Politik müsse dieses Geld jetzt kanalisieren. Auch der Opposition reichen die Maßnahmen der Regierung noch nicht. „Wir müssen dringend davon wegkommen, dass noch immer der Mann als Normalfall und Frauen, die die Mehrheit der Bevölkerung stellen, als Abweichung wahrgenommen werden“, so Vogler. Es sei gut, dass die Bundesregierung sich „wenigstens einige kleine Maßnahmen“ vorgenommen habe, um die Probleme einer „oft noch genderblinden Medizin anzugehen“. Leider sei bisher von der Umsetzung noch nichts zu bemerken. „Gesundheitsminister Lauterbach muss hier endlich an die Arbeit gehen", so die Linken-Gesundheitspolitikerin. Anja Butschkau, Abgeordnete der SPD-Fraktion im NRW-Landtag, fordert mehr Geld für Forschung und Aufklärungskampagnen für medizinisches Fachpersonal: „Klar ist: Für ein leistungsfähiges Gesundheitssystem ist eine geschlechtsspezifische Differenzierung unverzichtbar.“